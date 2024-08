Tuttosport torna oggi sulle difficoltà mostrate dall'Inter nella gara contro l'Al Ittihad. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano, uno dei punti che preoccupano un po' Inzaghi è il fatto di avere una rosa con diversi ultratrentenni che dovranno quindi combattere un po' con gli infortuni, alcuni dei quali si sono già manifestati ora: Taremi, Arnautovic, Zielinski e De Vrij. Lo scorso anno la squadra ha tenuto bene, ma due anni fa l'infortunio che mise fuori gioco Lukaku a lungo condizionò pesantemente la rincorsa al Napoli.

Un altro aspetto da considerare è l'appagamento, perché basta nulla per rendere la difesa molto più vulnerabile, come accaduto contro l'Al Ittihad, pur in amichevole. Molti giocatori sono apparsi lontani dal top della condizione e parte di questi sono certamente gli azzurri, da cui si parte per un altro aspetto da considerare, ovvero la scia negativa lasciata dall'esperienza degli Europei. Inzaghi, si legge, dovrà essere bravo a ricaricare gli italiani, ridando loro quel fuoco che lo scorso anno è stato determinante.