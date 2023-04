Valentino Lazaro è tornato dopo un periodo di stop per infortunio e si è subito dimostrato prezioso per il Torino, che ora ne valuta la permanenza. "Il Toro per 6 milioni di euro può riscattarlo dall’Inter: la cifra è contenuta, il valore di Lazaro è indiscutibile e anche l’età (ha da poco compiuto 27 anni) rappresentano dei fattori che sicuramente rendono goloso l’affare - riporta oggi Tuttosport -. In più, Juric ripartirebbe volentieri da un elemento che già conosce bene. A maggior ragione in un contesto, quello delle fasce, in cui il Toro non abbonda di risorse".