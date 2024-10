Marko Arnautovic ha portato a casa una prova da applausi nel 5-1 dell'Austria alla Norvegia, siglando una doppietta con un bellissimo gol su azione e un calcio di rigore.

Come si legge oggi su Tuttosport, gli infortuni hanno condizionato la passata stagione ma ora sono un brutto ricordo per l'austriaco. Il tutto dopo aver rifiutato in estate il trasfrimento da Milano. In Champions League ha segnato il 2-0 momentaneo contro la Stella Rossa e vuole continuare così per cancellare il ricordo dei gol sbagliati contro l'Atletico Madrid lo scorso anno. Oggi tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile e dovrebbe trovare in gruppo anche Barella dopo i guai fisici del centrocampista. Lautaro e Taremi saranno gli ultimi a tornare, il che significa che non è impossibile pensare di trovare spazio (anche se non da titolare) nelle prossime partite.