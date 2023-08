Era importante partire col piede giusto e la formazione di Inzaghi non ha deluso. All’esordio c’era il Monza che la passata stagione è stata quasi una bestia nera per l’Inter. Grazie alla doppietta di Lautaro, Inzaghi ha sfatato il tabù Monza. Come riportato dalle colonne di Tuttosport un inizio di campionato in salita per i nerazzurri, infatti il calendario si impennerà subito con Cagliari (in trasferta), Fiorentina e derby da qui a metà settembre. "I miei obiettivi sono i soliti. Vincere titoli e trofei, portare l’Inter più in alto possibile e rendere felici i tifosi e la mia famiglia" – a queste dichiarazioni il nuovo capitano dell’Inter ha fatto subito seguire i fatti con una doppietta rifilata al Monza. Due reti che hanno salire il pallottoliere a 104 gol (81° in Serie A) che pongono l’argentino ormai in scia di Ermanno Aebi, decimo bomber interista della storia a quota 106. Come compagno di reparto ha perso Dzeko e Lukaku. Al suo fianco c’è stato inizialmente Thuram che nonostante il pre-campionato non abbia prodotto nessun gol, San Siro l’ha accolto con applausi, segno che il popolo nerazzurro ha capito che il figlio di Lilian va anche aspettato. A metà ripresa, si è avvicendando con Arnautovic, già integrato in serie A, e subito ha timbrato con l’assist che è valso il 2-0. E’ stato evidente il segnale dato a Correa che fino ad oggi ha rifiutato le offerte arrivate dall’Arabia. Inzaghi aspetta Alexis Sanchez, che dopo essersi offerto, aspetta solo una chiamata.

Daniele Luongo