Lautaro Martinez è tornato in Italia e da oggi sarà a disposizione dello staff tecnico nerazzurro dopo aver strappato in Qatar un titolo di campione del mondo. A livello personale ha avuto qualche acciacco, ma nulla che preoccupi particolarmente casa Inter. "L’entità del problema alla caviglia che ha tormentato l’attaccante durante il Mondiale infatti non preoccupa né Simone Inzaghi tanto meno lo staff medico nerazzurro anche se - quasi superfluo sottolinearlo - oggi Lautaro verrà “scannerizzato” in tutto e per tutto anche per vedere qual è il suo stato di forma e capire quanto tempo occorre per tirarlo a lucido dopo le fatiche qatariote", riporta Tuttosport.