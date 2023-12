L'Inter e Lautaro Martinez vorrebbero chiudere la pratica rinnovo entro la fine del 2023. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il "botto di Capodanno", come viene definito dal quotidiano, farebbe felici tutti, tifosi, Marotta, Ausilio e l'agente Alejandro Camano.

Le pasrti stanno parlando da settimane, la volontà reciproca è quella di legarsi fino al 2028 quando Lautaro festeggerebbe dieci anni di Inter. In questo mese arriveranno in primis i prolungamenti per Mkhitaryan e Dimarco, ma è pronta anche l'accelerata per il capitano.

L'ingaggio, che inizialmente sembrava dovesse alzarsi da 6 a 7 milioni, adesso dovrebbe invece essere articolato con un contratto che prevede degli scatti ad ogni stagione per arrivare a 8 milioni annui, più i bonus. Il giocatore, ad oggi, si vede "sempre più volto e anima dell’Inter, il vero erede di Zanetti", scrive ancora Tuttosport.