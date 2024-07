Lautaro Martinez sta vivendo una Copa America da protagonista. Quattro reti in 128', come si legge oggi su Tuttosport, capocannoniere della manifestazione, con una sola partita da titolare due notti fa contro il Perù.

Una gara che riapre il dibattito interno su chi debba giocare tra Lautaro e Julian Alvarez nel quarto di finale tra venerdì e sabato che si giocherà contro Messico o Ecuador. In vista di quella gara c'è ottimismo sulla possibilità che possa riprendersi anche l'acciaccato Messi.

Ottimismo in casa albiceleste anche per la vittoria finale: Brasile, Uruguay e Colombia sono tutte dall'altro lato del tabellone e il portiere Emiliano Martinez è l'unico a non aver mai preso gol finora. Unico aspetto negativo, la cabala: nel 2007 e nel 2016, quando l'Argentina ha vinto tre volte su tre nel girone come accaduto questa volta, ha poi perso in finale e l'ultima volta fu proprio negli Stati Uniti.