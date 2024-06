Due gol di seguito, entrambi da subentrato. E un'esultanza sfrenata. Così Lautaro Martinez ha festeggiato la rete che ha permesso all'Argentina di battere di misura il Cile e di conquistare l'accesso ai quarti della Copa America.

Un segnale, come riporta oggi Tuttosport, in una sana concorrenza con Julian Alvarez come centravanti dell'Argentina. Che finora ha fatto benissimo alla squadra. Lautaro ha giocato soltanto 33 minuti, finora, con due reti ed è stato l'eroe di serata assieme al suo omonimo Emiliano Martinez, autore di un paio di interventi superbi.

Le brutte notizie sembrano arrivare più che altro da Messi, che si porta dietro un dolore all'adduttore da tempo e in questi giorni riposerà, saltando anche la gara col Perù prevista nella notte italiana tra domenica e lunedì.