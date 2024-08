Potrebbero essere 62 le partite di Lautaro giocate nell'anno solare 2024: un'enormità. E allora - come sottolinea Tuttosport - la cautela ha prevalso sulla voglia di fargli mettere minuti nelle gambe dopo le vacanze. Niente Londra per il capitano, che invece resterà ad Appiano Gentile mentre i compagni scenderanno in campo allo Stamford Bridge: previste sedute ad hoc per dargli la brillantezza necessaria in vista del Genoa.

Finora Lautaro ha giocato 31 partite tra Inter e Argentina e potrebbe giocarne altrettante dal Genoa alla fine del 2024 (18 di campionato, ottavi di Coppa Italia, 6 del girone di Champions e altre 6 con la Seleccion).

Peraltro, ieri Lautaro si è concesso un diversivo a scopo promozionale per un video realizzato dall’Inter. Il capitano nerazzurro è stato avvistato negli spazi della Galleria Vittorio Emanuele dove molto probabilmente ha girato un video che sarà utilizzato per accompagnare l’ufficializzazione del suo rinnovo di contratto con l’Inter.