Lautaro Martinez è di nuovo a disposizione dell'Argentina. Una tassa da pagare, la bravura dell'attaccante, come si legge oggi su Tuttosport. Ad Appiano Gentile si lavora alacremente sulla tattica, ma anche sulla condizione fisica e in qualche modo il capitano dovrà essere preservato, visto che l'Inter ha ancora 16 partite da qui a fine anno più altre possibili 4 con la nazionale.

Per le prossime due, giusto a titolo di esempio, Lautaro si sobbarcherà 25.827 chilometri per sfidare prima il Venezuela e poi la Bolivia. Affronterà probabilmente il primo allenamento in nerazzurro solo a partire da giovedì 17, una seduta di scarico per poi lavorare col gruppo il venerdì a 48 ore da Roma-Inter.