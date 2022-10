Le dichiarazioni di ieri di Lautaro Martinez alla Rai («Lo scudetto è ancora un obiettivo? No, perché abbiamo perso dei punti importanti quindi pensiamo solo a recuperare») hanno creato un piccolo misunderstanding rispetto a quello che l'attaccante voleva realmente dire. "L’argentino - come chiarito dal club - non voleva annunciare il “de profundis” interista per lo scudetto, ma sottolineare come l’obiettivo non sia oggi quello di pensare al traguardo finale, ma partita dopo partita anche alla luce del distacco che c’è sul Napoli".