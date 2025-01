L'ultimo turno di campionato dà una risposta in chiave scudetto: sarà corsa a due, secondo quanto scrive oggi Tuttosport. La vittoria contro l'Empoli, si legge, è una dimostrazione del fatto che il calcio sa anche essere giusto, punendo il non gioco di D'Aversa che si è presentato con un 5-4-1 lasciando in panchina anche l'atteso ex Esposito.

Nel giudizio generale, positivo per l'Inter, ce n'è anche uno negativo per il centrocampo: buona prestazione di Asllani, ma impalpabile Zielinski. Con l'ingresso di Mkhitaryan è stata tutt'altra cosa. In attacco, invece, Taremi sembra avere la fiducia sotto gli scarpini e questo gli rende complicato anche un banale stop o uno smarcamento.