Nelle prime tre gare di preparazione in vista del ritorno in campionato, particolarmente importante è stato l'apporto dato da Henrikh Mkhitaryan. Il giocatore armeno, come sottolinea Tuttosport, è già risultato molto importante nella prima parte della stagione, avendo disputato da titolare cinque partite su sei in Champions (ha saltato solo quella ininfluente col Bayern) e giocato spesso anche in campionato, dove ha saltato solo le gare in cui era assente per infortunio.