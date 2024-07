Finalmente Simone Inzaghi ha potuto riabbracciare ad Appiano Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi, i reduci (ner)azzurri dall'Europeo con la nazionale di Spalletti.

Come riportato da Tuttosport, Inzaghi cercherà di lavorare sulla testa dei suoi calciatori dopo la parentesi deludente in Germania. Barella, dopo essere partito benissimo contro l'Albania segnando la rete del 2-1, è calato insieme al resto della squadra. Bastoni è stato sacrificato da Spalletti che ha ceduto a Calafiori il ruolo di incursore offensivo. Darmian contro la Svizzera è stato utilizzato a sinistra perché il ct non ha mai voluto rinunciare a Di Lorenzo, strapazzato da Nico Williams nella sfida contro la Spagna dove il jolly nerazzurro forse sarebbe stato più congeniale. Dovrà ritrovarsi anche Dimarco che non ha potuto esprimersi sui suoi livelli a causa anche di una condizione fisica in calo per alcuni problemi. Stesso discorso per Frattesi.

Inzaghi deve ribaltare a suo favore le conseguenze dell'Europeo amaro vissuto dai suoi giocatori. Una forte delusione, se elaborata bene, può trasformarsi infatti in quella spinta giusta per difendere lo scudetto conquistato a maggio e per tenere alta la fame di vittoria. Un esempio? La finale di Champions persa a giugno 2023 contro il Manchester City.