Simone Inzaghi si appresta a tagliare domani il traguardo delle 200 partite da allenatore dell'Inter. Lo farà contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in una campagna europea che finora ha visto i nerazzurri subire una sola rete contro il Bayer Leverkusen, come ricorda Tuttosport.

Sul quotidiano si evidenzia anche come la squadra del tecnico abbia anestetizzato gli attacchi di due big d'Inghilterra, il Manchester City (in una fase della stagione in cui la crisi era ancora lontana) e l'Arsenal. Proprio al di là della Manica, il tecnico interista è ben presente nei dossier di chi, come Manchester United e Tottenham, sta pensando a un cambio in panchina. Il tecnico ha un altro anno di contratto, negli ultimi anni ha sempre rinnovato a fine stagione prolungando di un anno la scadenza. Una situazione che presta il fianco a corteggiamenti da parte di chi può proporre un'avventura in quella che Tuttosport definisce la Nba del calcio.