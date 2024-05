La Premier League non rinuncerà al Var. Reazioni freddine, come riporta Tuttosport, da parte dei club del massimo campionato inglese rispetto alla richiesta di non confermare l'utilizzo della tecnologia per le prossime stagioni.

L'intento, secondo il quotidiano, sarà semmai quello di migliorarlo, secondo l'intenzione degli altri diciannove club di Premier League. Al Wolverhampton, che aveva lanciato la proposta, servivano altre tredici società in assemblea per il prossimo 6 giugno, ma i numeri oggi sembrano proibitivi. Secondo quanto riportato ieri dal Telegraph, dieci club avrebbero già anonimamente risposto di non voler rinunciare al Var.