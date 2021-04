Il mercato dell'Inter è congelato a causa della 'paralisi' societaria. È il quadro disegnato oggi da Tuttosport, che ricorda come l’operazione Hakimi sia stata impostata dal club proprio un anno fa di questi tempi: un affare da 43 milioni con ingaggio da 5 per cinque stagioni che ha assicurato a Suning un giocatore di assoluto spessore e dall'importante valore economico. Ma se si dovessero presentare oggi le stesse condizioni su una potenziale 'finanziaria', Piero Ausilio sarebbe costretto ad abbandonare la pista. "Infatti il ds e Dario Baccin, suo braccio destro, a tutti gli agenti che nelle ultime settimane hanno provato ad avvicinarli soprattutto per proporre giocatori svincolati hanno dato la stessa risposta, ovvero che tutto è congelato in attesa di capire quali sono le coordinate entro cui procedere nella programmazione del mercato estivo" si legge.

Tutto dipenderà dal budget a disposizione per rinforzare la squadra. Tra le ipotesi avanzate dal quotidiano resta l'addio di Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto come Aleksandar Kolarov (difficilmente scatterà l’opzione per il rinnovo automatico, dovrebbe giocare 9 delle ultime 11 partite). Per sostituirli, è stato proposto Nikola Maksimovic, che si svincolerà dal Napoli.