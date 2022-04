Il rigorista dell' Inter è diventato Hakan Calhanoglu . Il turco, come sottolinea Tuttosport , ha segnato tre rigori fondamentali contro Milan, Napoli e Juventus in campionato. Due di questi, contro i rossoneri e i bianconeri, sono arrivati con il pubblico contro, l'ultimo ha permesso ai nerazzurri di essere ancora in corsa per lo scudetto.

Ora il turco punta a tornare a segnare anche su azione, come in campionato ha già fatto con Genoa, Venezia, Roma e Cagliari, il 12 dicembre, ultimo centro prima di quello allo Stadium. "Simone Inzaghi spera che il rigore di Torino possa aver sbloccato nuovamente Calhanoglu, come successo dopo il derby di andata. Quella è stata la scintilla che ha acceso il periodo migliore di Hakan in questa stagione, non a caso sovrapponibile alla fase più esaltante dell’Inter", sostiene il quotidiano.