"Non c’erano più le condizioni per andare avanti". E' la confessione fatta da Antonio Conte a chi gli sta vicino e che viene riportata da Tuttosport questa mattina. "L'onda lunga del suo divorzio consensuale dal Tottenham, ha dato una scossa al mercato delle panchine in Italia, dove tutti sanno che Conte vuole tornare per riprendere il filo reciso (forse troppo bruscamente) con un’ Inter che ha sì poi venduto Lukaku e Hakimi , ma non ha certo smobilitato come l’allenatore temeva - si legge -. Un suo ritorno ad Appiano è più che un’ipotesi: tra le big, la panchina più traballante è quella di Simone Inzaghi".

Le speranze di permanenza dell'attuale tecnico sono legate all'ottimo cammino in Champions. Per quel che riguarda Conte, "è quanto meglio può esserci per centrare l’obiettivo", ma i rapporti con Ausilio e Baccin sono molto logorati e c'è sempre il debito di Suning verso Oaktree che pende.

L'ex ct ha un'idea di sé stesso da allenatore trasversale, alla Trapattoni, e per questo non direbbe no al Milan, "anche se l’ipotesi più forte in Italia porta alla Roma: all’epoca della presidenza Pallotta l’allenatore aveva preferito l’Inter al corteggiamento giallorosso, ma il fatto che i Friedkin abbiano incassato il sì di José Mourinho è segno tangibile della nuova dimensione che ha raggiunto il club. Queste sono le sfide che piacciono a Conte, vale a dire una società ambiziosa a cui va insegnato a vincere".