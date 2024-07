L'Inter Campione d'Italia è ripartita. Da qualche giorno ha preso il via il ritiro nerazzurro e in attesa del rientro dei nazionali, Simone Inzaghi può sorridere visti i numeri raccolti dai suoi giocatori tra Europeo e Copa America. Nessuno ha fatto meglio dell'Inter, 10 i gol realizzati considerando le due competizioni. Merito soprattutto di capitan Lautaro, capocannoniere della Copa America con 5 reti. Una statistica che certifica ormai lo status della rosa nerazzurra.

Come riportato da Tuttosport, l'obiettivo primario del club è quello di difendere il 20esimo scudetto, come confermato dal maxi-bonus inserito nel rinnovo di Inzaghi fino al 2026. Juventus e Napoli si sono rinforzate, ma l'Inter a differenza loro non ha bisogno di un periodo di rodaggio. L'unica preoccupazione è recuperare i pezzi e le energie in vista dell'inizio della stagione. L'Inter però non si pone limiti e va considerata anche come una seria candidata alla vittoria della Champions League, secondo Tuttosport.