Al di là di quel che accadrà con Gleison Bremer, l'Inter cerca un difensore sul mercato. Saranno due se andrà via Skriniar. Secondo Tuttosport, resta in piedi la pista Milenkovic (c'è la Juve anche sul serbo) e si seguono con attenzione i profili di Akanji (27 anni dal Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e valutazione attorno ai 25 milioni) e quello del sudcoreano Kim Min-Jae, vicino a Napoli e Rennes che stanno lavorando da tempo sul calciatore (ha una clausola rescissoria da 20 milioni).