Sbrigata l'ultima pratica relativa al mercato in entrata con l'acquisto ormai fatto di Tomas Palacios, la dirigenza dell'Inter, nell'ultima settimana di questa sessione estiva, lavorerà per sistemare gli ultimi esuberi. Secondo Tuttosport, Alessandro Fontanarosa verrà girato in prestito alla Reggiana, mentre per Eddie Salcedo verranno prese in considerazione offerte last minute. Ieri, infine, è stata ufficializzata la cessione di Martin Satriano al Lens.