Dopo la vittoria di ieri del Napoli contro il Monza, questo pomeriggio alle 18, l'Inter sarà chiamata a replicare al successo al Dall'Ara, "stadio che evoca brutti ricordi (vedi la stagione '21-22)" - ricorda Tuttosport nella sua edizione odierna, dove presenta la sfida di questo pomeriggio tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Vincenzo Italiano. Match per il quale i nerazzurri si aggrapperanno al loro capitano, "per riportarsi in testa alla classifica in solitaria".

I nerazzurri sono stati raggiunti ieri dalla squadra di Conte a quota 71 punti, ma potranno tentare nuovamente l'allungo in casa del Bologna, dove Inzaghi dovrà fare a meno di Thuram, fermatosi per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra che lo costringono al forfait per oggi e per il derby. Al suo posto, dovrebbe scendere in campo Correa. Anche Arnautovic, infatti, fresco di compleanno, non è al top e Taremi, sceso in campo nel finale col Bayern, "ha dimostrato di non essere ancora nel focus giusto. Quindi, Lautaro e poi Correa". Il perno forte del tandem d'attacco sarà comunque il Toro di Bahia Blanca che, nel finale del match contro i tedeschi era stremato e non a caso è stato chiamato in panchina, dovrà stringere i denti e fare gli straordinari: oggi col Bologna, ma anche mercoledì contro il Milan e con in testa anche il Barça.

La stanchezza c'è, ma per il Toro è "un periodo magico", sottoscritto dal 21 gol in stagione segnato ai bavaresi, "quinta annata nelle sette a Milano in cui ha superato le venti reti totali" ricorda TS che, dati alla mano dell'argentino, e tenendo conto dell'obiettivo di Lauti è quello di superare Luigi Cevenini, fermo a quota 156 gol, scrive: "Dopodiché inizierà la scalata ai miti: Sandro Mazzola a 161, Boninsegna a 171, Altobelli a 209 e irraggiungibile Meazza a 284. Mazzola, però, potrebbe già essere eguagliato oggi per quanto concerne le reti in Serie A".