Handanovic e Onana si daranno il cambio tra i pali, mentre D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni dovrebbero iniziare la partita dall'inizio. Sulla fascia destra è previsto un tempo a testa per Dumfries e Bellanova, così come per Darmian e Lazaro a sinistra. "In linea mediana - si legge - riecco Barella, Calhanoglu e Brozovic, con la possibilità che a partita in corso Inzaghi provi il doppio play con Asllani (e ovviamente non va dimenticato Mkhitaryan)". Davanti Lautaro e Lukaku dal 1', ma ci sarà spazio anche per Dzeko e Correa.