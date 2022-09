In casa Inter non è tempo per i ribaltoni: come riportato da Tuttosport, dalla società nerazzurra è filtrata una decisa conferma per Simone Inzaghi, nonostante un avvio di stagione che conta 4 sconfitte in 9 partite tra campionato e Champions League.

La questione allenatore insomma non esiste. A Inzaghi è stato appena rinnovato il contratto fino al 2024 a fine stagione, l’assenza di Lukaku pesa, la squadra arrivava da due vittorie consecutive e un'Udinese riposata, dopo il primo duplice tour de force tra campionato e Champions, poteva rappresentare per tutti un ostacolo difficile da superare.