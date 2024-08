"Dopo il mezzo passo falso della settimana scorsa a Marassi, l’Inter raddrizza la strada e torna in carreggiata - a differenza dei cugini rossoneri... - sconfiggendo con un agevole 2-0 il Lecce nella prima casalinga da campioni d’Italia e portandosi così a 4 punti, per una notte prima in classifica con Genoa, Udinese e Parma". Tuttosport analizza la vittoria dei nerazzurri sui salentini di Gotti.

Un match nel quale - secondo il quotidiano torinese - i nerazzurri non hanno brillato, ma hanno comunque mostrato una sicurezza diversa rispetto all’esordio contro il Genoa e seppur spingendo sull’acceleratore solo per alcuni tratti della partita, hanno gestito un avversario che si è messo bene in campo. Simone Inzaghi, senza Lautaro Martinez, si è affidato in attacco a Thuram e al neo acquisto Taremi. La Thu-Ta, alla prima insieme, non ha rubato l’occhio, ma i due hanno fatto vedere che durante la stagione, quando il feeling crescerà, potranno far rifiatare il capitano. E anche Arnautovic, nel finale, ha fatto il suo.