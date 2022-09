I segnali meno confortanti arrivano dall'ultima partita e si accodano a quelli con la Lazio. La classifica rimane alla portata ma una riflessione è comunque necessaria secondo il giornale poiché "non si tratta solamente di 30-40 minuti di luce spenta, ci sono problemi più profondi, aspetti che andranno ben analizzati nelle stanze di Appiano per evitare che una crepa diventi una voragine a quel punto più difficile da riparare nei prossimi mesi".

Cosa sta succedendo all' Inter ? Nelle sue pagine Tuttosport prova ad analizzare i problemi di un inizio stagione dove i nerazzurri hanno convinto poco, ricordando le difficoltà avute già l'anno scorso tra un calendario particolare e l'infortunio di Brozovic che aveva tolto certezze in mezzo al campo. Una situazione simile a quella attuale anche se l'undici interista, scrive il quotidiano torinese, “non aveva mai dato la sensazione di essersi smarrito, di aver perso la propria identità”.

Va comunque detto che la dirigenza è già al lavoro per cercare di trovare una soluzione, provando a dar supporto al tecnico parso segnato dai risultati negativi. "Il momento di riflessione arriverà oggi e rispetto al passato probabilmente Inzaghi e il suo staff useranno parole più forti per “svegliare” la squadra. Verranno analizzati gli errori del derby e si entrerà nel vivo della sfida col Bayern di mercoledì".

La sensazione è che i problemi vadano oltre l'aspetto tecnico e siano più profondi, specchio di quanto detto il derby di sabato dove dopo l'1-1 Handanovic e compagni hanno smarrito ogni certezza: “La squadra si è sciolta come successo, peraltro, a Roma in diversi frangenti della partita. Alle prime difficoltà, l’Inter di oggi cade e fatica enormemente a rialzarsi”. La chiave sta quindi nell'aspetto mentale e in una gestione diversa, ritrovando la serenità che manca: "Se i giocatori dell’Inter prima in campo si aiutavano, adesso sembrano rinfacciarsi gli errori, le colpe". Un'insicurezza che si ripercuote nel rettangolo di gioco: "Quando Inzaghi sabato dopo il derby ha parlato di «gol presi con troppa facilità» si riferiva soprattutto a questo aspetto: la mancanza di giusta concentrazione, la passività nel contrastare gli avversari senza rendergli difficile la vita".