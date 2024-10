Uno dei compiti di Simone Inzaghi in questi giorni, come scrive Tuttosport, è quello di proteggere la squadra e di non farla distrarre nel mezzo del clamore mediatico per quanto accaduto con il "caso Curve".

Accadde lo stesso ad Allegri nel 2017/18, quando i bianconeri furono investiti da un'inchiesta simile. Allora la Juventus vinse comunque lo scudetto. L'Inter proverà a fare lo stesso. Un esempio da seguire può essere quello di Sinner, riporta ancora il quotidiano: ha vinto uno Us Open ed è arrivato di recente alla finale di Pechino nonostante si stia difendendo dall'antidoping.

In questo momento, si legge ancora, è fondamentale tenere tutti la testa bassa e andare nella stessa direzione.