Sette trofei da una parte e un indebitamento di circa 700 milioni dall'altra. Più una probabile causa che Suning farà contro Oaktree. Questa l'eredità che lascerà Steven Zhang, secondo Tuttosport. Il risultato sportivo che si fonde con quello economico.

Le note liete sono le vittorie, i due scudetti e il ritorno ai vertici del calcio italiano. Ma la situazione economica non è tra i risvolti positivi, per quanto dal 2021 in poi ci siano stati graduali miglioramenti. Oaktree ha davanti un grande lavoro ma l'indebitamento lordo che al 30 giugno 2022 era a 881 milioni, a giugno 2024 dovrebbe assestarsi a 700 milioni.