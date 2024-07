L'emendamento Mulè al Decreto Sport verrà rimodulato. Come si legge su Tuttosport, il provvedimento dovrebbe cambiare nei punti più problematici, quelli relativi ai principi internazionali di autonomia dello sport dai governi.

Potrebbe quindi essere eliminato il passaggio sul ricorso diretto davanti agli organi della giustizia amministrativa da parte delle Leghe professionistiche e del maggior peso delle stesse nelle assemblee federali. Dopo le modifiche, secondo i fautori dell'emendamento, verranno meno i profili di incompatibilità con l'ordinamento sportivo internazionale.

All'interno della Lega Serie A c'è però discussione: secondo alcuni l'emendamento è una fuga in avanti rispetto a quanto votato in assemblea. Da parte sua la Figc aspetta di conoscere la nuova versione. Di sicuro, chiosa l'articolo, anche molte attività della Premier League sono sempre più sotto il controllo del governo inglese, il che obbligherà la Uefa a sorvegliare in più direzioni.