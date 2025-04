Derby d'Italia di mercato tra Juventus e Inter, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. I deu club sono infatti sulle tracce di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce che ha raggiunto la doppia cifra in stagione e sembra pronto al grande salto. Anche il Milan aveva provato a prenderlo lo scorso gennaio, ma per Corvino era incedibile.

Più volte gli scout della Juventus e dell'Inter si sono piazzati sugli spalti per vedere il giocatore del Lecce, che costa 25 milioni di euro, trattabili fino ai 20 più bonus. Se però i pugliesi dovessero retrocedere le cifre cambierebbero molto. I bianconeri hanno dalla loro un jolly da giocare, il giovane Adzic. Ed entrambe le dirigenze sono vive sul fronte Jonathan David, anche se la richiesta per ora è di 10 milioni per la commissione dell'agente e almeno 6 annui di ingaggio al giocatore.