Saranno giorni di valutazioni in casa Juventus. Come riporta Tuttosport, bisognerà capire come sta Douglas Luiz, fermatosi ieri nel riscaldamento prima della gara con lo Stoccarda. Si avvicinano al rientro, ma sono da valutare allo stesso modo, sia Nico Gonzalez che Teun Koopmeiners. Entrambi esauriranno le tabelle di recupero in prossimità della sfida all'Inter, incerta la loro presenza almeno in panchina: la bilancia sembra pendere per un rientro nella settimana successiva.