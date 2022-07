Come spiega Tuttosport, Cairo chiede 40-50 milioni per il difensore, ma l'ingaggio non è così alto come quello preteso dagli altri profili nella lista dei bianconeri. "Il suo acquisto sarebbe potenzialmente foriero di plusvalenza o comunque a lungo termine. Anche in termini di ingaggio, il risparmio sarebbe notevole: si parte, ora, da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione in un contratto che di fatto è stato stipulato proprio con l’idea di renderlo propedeutico alla cessione - conferma il quotidiano torinese -. Anche in caso di raddoppio di benvenuto, si tratta di ben altri parametri rispetto ai 14 milioni che percepisce ora De Ligt e ai 6-7 che guadagnerebbe Koulibaly. Bisogna fare in fretta, però, perché le milanesi premono. L’Inter è in lizza da tempo, e prima ancora c’era il Milan".