Obiettivo: recuperare altri punti dalla vetta in campionato prima della sosta. Ma l'Inter, per farlo, dovrà passare attraverso Juventus, Bologna e Atalanta. "Inzaghi, che nei prossimi 270’ di campionato avrà ben due scontri diretti entrambi in trasferta, sa benissimo che è obbligatorio fare il pieno di punti per tenere viva la speranza di vincere lo scudetto della seconda stella, lavando così la delusione per quanto accaduto un campionato fa - si legge su Tuttosport - Non a caso contro il Bayern ogni decisione è stata messa in atto col bilancino".