Dopo le polemiche scaturite da Juventus-Inter, il club nerazzurro ha deciso di mantenere una linea silente. "Nonostante l’amarezza per quel che è successo, la società di Viale della Liberazione ha deciso di non entrare in alcuna successiva polemica arbitrale, preferendo sia pubblicamente (vedi il comunicato ufficiale di due giorni fa), sia privatamente, stringersi il più possibile attorno a Lukaku", riporta infatti Tuttosport.

Oggi, nel frattempo, il giocatore proverà a rispondere sul campo: dovrebbe guidare da titolare l'attacco nerazzurro a Salerno.