Uno dei fattori in vista del derby d'Italia potrebbe essere legato al ritorno dei nazionali. Tuttosport offre oggi un quadro della situazione in casa Juventus e Inter. Per quel che riguarda i bianconeri ci sono 12 elementi in giro per il mondo. Tornerà subito Cuadrado, squalificato per la sfida tra Colombia e Venezuela, mentre resteranno in azzurro i quattro giocatori chiamati da Mancini (torneranno mercoledì pomeriggio). Domani in campo anche Szczesny contro la Svezia nei playoff mondiali e tre giocatori impegnati in amichevole (Rabiot, De Ligt e Morata). Per tutti, complice la pandemia, il primo vero allenamento in gruppo sarà giovedì. Solo più avanti si vedranno Danilo e Arthur: giocheranno nella notte tra mercoledì e giovedì, non saranno a Torino prima di venerdì mattina.