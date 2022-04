Con l'avvicinarsi di Juventus-Inter, una delle chiavi dell'analisi pre-partita di Massimiliano Allegri sarà come contenere Marcelo Brozovic, vicino al ritorno da titolare. Ci fosse stato Kulusevski, scrive Tuttosport, probabilmente il compito sarebbe toccato allo svedese. Difficilmente toccherà a Bernardeschi, perché il tecnico sembra intenzionato a schierarlo (eventualmente) sulla fascia. L'idea sarà allora quella (sia col 4-3-3 che col 3-5-2) di alzare un centrocampista in pressione sul croato. "Sarà molto probabilmente Locatelli , mezzala destra con Arthur centrale e Rabiot mezzala sinistra, l’uomo incaricato di alzarsi nella zona di Brozovic, zona in cui avrà il compito di inserirsi anche in fase offensiva, da trequartista aggiunto come contro lo Spezia", scrive il quotidiano.