Josep Martinez è tra i candidati a prendere posto tra i titolari nella sfida che attende domenica l'Inter contro il Venezia. Una gara, come riporta Tuttosport, in cui il portiere potrebbe fare l'esordio assoluto tra i pali nerazzurri in campionato, dopo aver giocato solo nelle amichevoli estive.

Sarebbe un segnale di fiducia verso lo spagnolo: lo scorso anno Audero, allora vice di Sommer come lo è oggi Martinez, esordì a fine novembre in Champions League contro il Benfica a qualificazione già strappata e in una squadra piena di seconde linee.