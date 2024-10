Anche su Tuttosport si parla dell'interessamento del Manchester United per Simone Inzaghi. Il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, sembra sempre più sul cornicione, anche se da Manchester hanno smentito l'arrivo di Tuchel confermando la fiducia all'olandese. Fondamentali le due gare dopo la sosta.

Nel casting per sostituire ten Hag c'è anche lo stesso Inzaghi, un intermediario ha provato a tastare il terreno col tecnico, addirittura per provare a strapparlo subito. Risposta negativa, anche piuttosto scontata: il tecnico sta bene in nerazzurro e ha firmato un triennale. Lo scorso anno sempre lo United tentò invano di convincerlo.