"Simone Inzaghi sta dando una mano di bianchetto alle pagine più nere della storia dei derby interisti, consentendo ai tifosi nerazzurri di scrivere un’altra storia". Un merito che Tuttosport riconosce al tecnico, capace di stravincere una lunga serie di stracittadine (ad oggi è in striscia aperta di cinque successi) con l'apice della doppia affermazione in Champions League. "Il pubblico nerazzurro - si legge - si era approcciato alla nuova sfida col Milan a quel livello del torneo più prestigioso nel terrore di bissare l’eliminazione di 20 anni prima, aggravata dalla successiva uscita di scena nei quarti della stessa competizione europea della stagione 2004-05. Inzaghi ha cancellato questo incubo guidando Barella e compagni a una doppia impresa quasi senza affanni".

E ancora, l'ultimo confronto diretto di sabato scorso. "Per ritrovare un precedente con cinque gol segnati al Milan bisogna risalire addirittura al 24 marzo 1974: quasi mezzo secolo, 49 anni e mezzo. Anche in quel caso finì 5-1. Senza dimenticare che una striscia di cinque derby vinti consecutivamente non era mai stata centrata dall’Inter nella sua storia", ricorda il quotidiano.