L'era Simone Inzaghi ha portato fior di milioni nelle casse nerazzurre. Sommando i quattro anni di gestione del tecnico, sottolinea Tuttosport, si arriva a 327 milioni di euro di soli premi Uefa, potrebbero diventare 342 in caso di semifinale in Champions. Un tesoro.

L'Inter è ancora in corsa per il triplete e se davvero dovesse farcela porterebbe a casa solo per la stagione in corso 164,3 milioni, più i 6,7 già presi per la finale raggiunta in Supercoppa Italiana. A tutto questo andrebbero aggiunti i bonus dagli sponsor, i diritti tv, altri 4 milioni per l'approdo in Supercoppa Europea. E con il Mondiale per club, se vinto, si arriverebbe a 290,2 milioni di soli premi in stagione.

Ovviamente questo è il massimo, ma guardando premio per premio ci sono 18,7 milioni per lo scudetto, 7,1 per la Coppa Italia e 138,5 per la Champions. C'è anche l'ipotesi "zero titoli", ma anche in questo caso i nerazzurri sono certi di fare cassa: 15,7 milioni per il secondo posto in A, 2,7 milioni già messi da parte per la Coppa Italia e 98,5 in Champions, più 24 solo per essere tra le partecipanti al Mondiale per club. Se anche non dovesse arrivare alcun trofeo, l'Inter si "fermerebbe" a 147,8 milioni di premi. Il mercato estivo, così, sarebbe "all'attacco".