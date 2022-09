"'I derby si vincono con voglia e personalità e i miei giocatori ne hanno tantissima'". Lo sa Simone Inzaghi che lo dichiara non per caso senza nascondersi, come inutile nascondere che il derby di questo pomeriggio "è un esame per un’ Inter finora sempre vincente contro le piccole (il menù di campionato nelle prime 4 giornate riservava, oltre allo Spezia, due scontri con neopromosse, Lecce e Cremonese) e sconfitta all’Olimpico contro la Lazio nell’unico big match giocato. Vero è che, al momento, la formazione di Sarri è tra le più in forma della compagnia, certo è che il derby è quanto di meglio può offrire il calendario per capire qual è il reale stato di salute dei nerazzurri".

Settimana importante per Inzaghi ha ricevuto anche il tanto bramato rinforzo in difesa, arrivato sì all'ultimo minuto, ma arrivato. Con l’acquisto di Francesco Acerbi il piacentino ritrova un suo fedelissimo negli anni laziali, giocatore che ha lodato in conferenza pre-gara durante la quale il focus principale è stato, per ovvi motivi, l'impegno di questa sera. "'L’Inter può assolutamente competere per lo scudetto'" ha detto prima di lodare il lavoro fatto da società e dirigenza nel mercato, e per farlo bisogna vincere gare come quella di stasera, partita che va giocata con personalità stando al pensiero di Inzaghi che non vuole piagnistei e disfattismi dopo il brutto risultato di Roma con la Lazio, ma "l'importante abbia imparato la lezione" come sentenzia Tuttosport.