Giocatori a rapporto ad Appiano Gentile, ieri, dopo la sconfitta contro la Lazio. "L’attenzione - scrive Tuttosport - è stata focalizzata sugli errori difensivi commessi in occasione del primo gol (Dimarco ha perso Felipe Anderson, Bastoni non ha avvertito il pericolo sul lancio di Milinkovic-Savic). Argomento che è un nervo scoperto per Inzaghi, considerato che l’Inter nelle otto gare giocate in stagione, amichevoli estive comprese, ha sempre subìto gol tranne che a San Siro con lo Spezia. Problema che è stato una costante pure nella prima parte della scorsa stagione e che Inzaghi pensava di aver risolto".