"Inzaghi sdoppia l’Inter. A Empoli giocherà una squadra, mentre mercoledì con la Juve rientreranno gli eroi di Champions". Anche Tuttosport prevede diversi cambi per un turnover massiccio in casa nerazzurra: dentro Hndanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Calhanoglu, Gagliardini, Bellanova, Gosens, Lukaku e Correa. Brozovic in vantaggio su Asllani che comunque è stato provato nella rifinitura di ieri.