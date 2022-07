"Tecnica da giocatore superiore. Personalità strabordante. Semplicemente un giovane con tutte le potenzialità per diventare un Campione con la C maiuscola". Questo l'identikit stilato da Tuttosport che calza a pennello a quel Kristjan Asllani, per distacco il migliore in campo nell’amichevole contro il Lugano. L'ex Empoli aveva già dato modo di farsi ammirare nella precedente uscita con l'FC Milanese, ma "al Cornaredo che si è meritato gli elogi di tutti".