Come emerso dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi, al primo gruppo estivo nel giorno del raduno verranno aggregati anche una serie di giovani della Primavera. Secondo Tuttosport quelli che più hanno riscosso il gradimento dello staff tecnico sono Valentin Carboni ("l’unico sicuro di poter far parte anche della rosa dei grandi", secondo il quotidiano), Fontanarosa, Sangalli, Fabbian e Zanotti, che ha già esordito con Inzaghi.

Non figura il nome di Casadei perché, come Franco Carboni, potrebbe proseguire il percorso di crescita in un'altra squadra.