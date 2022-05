I numeri di Simone Inzaghi in carriera riflettono un percorso di altissimo livello: otto finali vinte su dieci giocate da allenatore, quattro vittorie in cinque disputate contro la Juventus. Per Tuttosport , "ora è ufficiale: è Simone Inzaghi la kryptonite dei bianconeri".

A fine stagione prolungherà il contratto, "in scadenza tra un anno, per almeno un’altra stagione e avrà ancora più forza nelle decisioni da prendere sul mercato vista la volontà, anche nella sostenibilità dei conti, di mantenere la squadra competitiva". Il tecnico ha guadagnato enorme credito anche agli occhi dei tifosi. Ha preso l'Inter quando la società sembrava allo sfascio e ha perso Lukaku e Hakimi. "Tanti buoni motivi per farne il cardine del progetto anche per il futuro. E Zhang è il primo a esserne convinto", chiosa Tuttosport.