Anche Tuttosport conferma: la rifinitura andata in scena ieri alla Pinetina ha mischiato le carte rispetto alle scelte che farà Simone Inzaghi per comporre il tridente difensivo anti-Udinese. Se prima l'indiziato numero uno a completare il pacchetto arretrato con Yann Bisseck e Francesco Acerbi era Carlos Augusto, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Alessandro Bastoni, provato nella formazione dei titolari dopo aver recuperato dall'infortunio al polpaccio. Il ballottaggio resterà aperto fino a ridosso della partita, quando il tecnico comunicherà alla squadra l'11 di partenza.

"Con Bastoni in campo giocherebbe la difesa tipo per due terzi. Un modo per attutire le incognite del debutto da titolare in campionato di Bisseck che finora ha totalizzato appena 12’ in tre spezzoni in Serie A", evidenzia il quotidiano torinese.