Romelu Lukaku sta provando pian piano a rimettersi in sesto dopo gli infortuni della prima metà della stagione. Il giocatore belga, come sottolinea Tuttosport , ha collezionato solo tre presenze in campionato entro fine agosto e poi si è arreso a un doppio infortunio che non gli ha più permesso di giocare titolare con l' Inter fino al termine del 2022. "Da fine gennaio Lukaku è tornato a pieno regime.

Logicamente non è ancora al top della forma, ma solo giocando potrà trovarla. La speranza dell’Inter è che il fisico di Lukaku che in 15 anni di carriera professionistica non ha mai subito gravi infortuni muscolari come quello avuto a fine 2022, adesso non si fermi più. Così Inzaghi potrà continuare a inserirlo nei suoi schemi, studiare trame che favoriscano il suo gioco e ricreare la magia con Lautaro Martinez", analizza ancora il quotidiano.