Simone Inzaghi ha già in mente l'Inter che schiererà al Maradona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, davanti a Josep Martinez giocheranno Pavard, Acerbi e Bastoni, a centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, davanti Thuram e Lautaro Martinez.

Prima, però, c'è la Lazio in Coppa Italia ed è difficile pensare, si legge, che in campo possa andare un'Inter B. Per tre motivi: i rapporti non idilliaci con Lotito, l'opportunità di una rivincita sul Milan in semifinale del torneo e la volontà di non arrivare alla sfida col Napoli con un'eliminazione sul groppone. Andare in campo ogni tre giorni, come dimostra anche la stagione della finale a Istanbul, può aiutare a tenere la tensione ai massimi livelli.

Quanto alla formazione per domani, probabile spazio a Taremi e Arnautovic (Lautaro è uscito sfinito col Genoa mentre Thuram e Correa non sono a disposizione). Esordio dal 1' per Zalewski.